خاص "الفن"- تكتم شديد على برنامج سيرين عبد النور الجديد

ميرنا وليد - بيروت - اصبح من المعروف ان الفنانة ​سيرين عبد النور​ تتجه نحو تقديم برنامج فني على قناة mbc مع دورة البرامج المقبلة في الخريف، الا ان تكتم شديد عن تفاصيل البرنامج حتى اليوم ، فبعد أن حاولنا معرفة بعض التفاصيل أكدت سيرين في حديث خاص لموقع "الفن" أن لا تفاصيل حتى اليوم للبرنامج، و"mbc" قررت إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي للتحدث عن هذا المشروع، واليوم لا يزال قيد التحضير.

بعد النجاح الكبير الذي حققته عبد النور بدور "نور رحمة" في مسلسل "الهيبة - الحصاد"، ينتظر الجمهور الخطوة الجديدة التي ستقدمها سيرين قريباً، وحين سألناها عما إذا كانت ستطل في عمل درامي قبل شهر رمضان المقبل، أكدت لموقعنا أن لا شيء مؤكداً حتى الآن، الا أن هناك أكثر من عرض ومن أكثر من شركة إنتاج لتقديم عمل جديد بالفترة المقبلة، وتتمنى أن تصل الامور الى اتفاق يناسب الجميع، لتطل على محبيها بأفضل صورة ممكنة.

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