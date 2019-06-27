ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: هل يتم الصلح بين سمية الخشاب وأحمد سعد؟ وعارضة أزياء تصدم متابعيها بصورتها الفاضحة موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية يوسف الخال يعايد نيكول سابا بشعر وصورة رومانسية https://www.elfann.com/news/show/1245934 خاص الفن- هل قرر يزن السيد الهجرة إلى أوروبا؟! https://www.elfann.com/news/show/1245954 بعد 3 أشهر على زواجها..نجمة "ستار أكاديمي" تنفصل عن زوجها الشهير https://www.elfann.com/news/show/1245888 تيا ديب شبيهة والدتها نوال الزغبي بأحدث صورة وهكذا علّقت https://www.elfann.com/news/show/1245936 عارضة أزياء تصدم متابعيها بصورتها الفاضحة على البحر وتعتذر منهم https://www.elfann.com/news/show/1245873 خاص "الفن"- هل يتم الصلح قريباً بين أحمد سعد وسمية الخشاب؟ https://www.elfann.com/news/show/1245892 Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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