هكذا إلتقى راغب علامة وعاصي الحلاني وتامر حسني وغيرهم بزوجاتهم لأول مرة

ميرنا وليد - بيروت - هل تساءلتم يوماً كيف التقى نجومنا العرب بنصفهم الثاني؟ خصوصاً أنهم معروفون، فيصعب عليهم أن يجدوا الشخص الذي سيضحي معهم، من أجل مسيرتهم الفنية.

العديد منهم كشف عن اللحظة التي التقى بها بتوأم روحه، ومواقف كثيرة حصلت في بداية العلاقة، فما الذي جذبهم لهذا الشخص، ليرتبطوا به إلى الابد؟ إليكم التفاصيل الكاملة في هذا المقال.

​هاني شاكر​ أُعجب بزوجته خلال مشاهدته تسجيل لزفاف صديقه

تعرّف الفنان هاني شاكر على زوجته عن طريق الصدفة، وقال إنه كان عند صديقه في البيت يشاهد فيديو زفافه المسجل على التلفزيون، ولفتته شابة من ضمن الحاضرين في الحفل، وطلب من صديقه أن يعرفه عليها وهذا ما حصل بعد فترة، وعرف فوراً أنها ستكون زوجته فعبر لها عن إعجابه، قبل أن يتحول هذا الشعور إلى حب كبير ثم زواج.

​تامر حسني​ تعرّف على زوجته في حفله في المغرب

على الرغم من أن ​بسمة بوسيل​ كانت قد عُرفت في برنامج "ستار أكاديمي"، إلا أنها بقيت مجهولة لزوجها تامر حسني إلى أن إلتقيا في حفله في المغرب، وكانت من أشد المعجبات به فدخلت الى كواليس الحفل وتعرفا، وبعدها تتالت اللقاءات، ونشأت بينهما علاقة حب إنتهت بالزواج.

​أحمد السقا​ تقدم لزوجته بتشجيع من شقيقته

كانت زوجة أحمد السقا صديقة مقربة لشقيقته الكبرى، والتي شجعته على أن يتقدم لخطوبتها، فوافق على الامر وتزوجا عام 1999.

​أحمد زاهر​ تعرّف على زوجته في العرض الخاص لفيلم "جنة الشياطين"

كشف أحمد زاهر أنه تعرّف على زوجته في العرض الخاص لفيلم "جنة الشياطين" وأعجبته، فسأل عنها وتتالت اللقاءات لتبدأ علاقة حب، جعلت أحمد زاهر يتحرك بسرعة ويطلب يدها للزواج.

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​وائل جسار​ تعرّف على زوجته في حفله وهكذا جذبته

صرّح الفنان وائل جسار أنه تعرف على زوجته عندما كان يحيي إحدى حفلاته في لبنان، وقال إنه بينما كان الجميع يرقص ومتحمساً لفتته شابة جالسة لا تتحرك ولا تفعل شيئاً، سوى النظر والاستماع اليه، وعندها انتابه الفضول وطلب من أصدقائه أن يعرفوا هوية هذه الشابة، وحصل على رقمها وتواصل معها، فنشأت بينهما علاقة حب كبيرة، وتزوّجا بعدها ورزقا بولدين.

​راغب علامة​ لا قصة حب ولا بكاء أو سهر

كشف الفنان راغب علامة أنه لم يعش قصة حب وغرام مع زوجته السيدة جيهان علامة، فقد تزوّج منها عن طريق "زواج الصالونات"، أي زواج مدبر. ورأى أن الرجل لو أحب من الممكن أن تزوغ عينه، ولكن السيدة إذا أحبت فمستحيل أن تنظر لغير زوجها، معتبراً أن الخيانة خطأ كبير، ولكنه لا يعرف سبب حدوثها من بعض الرجال.

زوجة ​عاصي الحلاني​ كانت بطلة أعماله فصارت شريكة حياته

جمعت الصدفة بين الفنان عاصي الحلاني وزوجته ملكة جمال لبنان سابقاً ​كوليت بولس​ ،وذلك حين كانت بطلة فيديو كليب أغنيته "وآني مارق مرّيت". وكانت قد نشأت علاقة إعجاب بين عاصي وكوليت، تكللت بالزواح عام 1995، ورزقا بـ3 أولاد هم ماريتا ودانا والوليد، وبعدها أطلّت معه في كليب "عذبوني" مع ابنتيهما ماريتا ودانا.

زوجة ​رامي عياش​ كانت من معجباته وأصبحت زوجته

كانت زوجة رامي عياش داليدا من أشد معجباته، حينما التقيا على العشاء في منزل لدى صديق مشترك وهو الملحّن سليم عساف، الذي قال لرامي أنّ هناك فتاة معجبة به تود لقاءه، فظن عياش أنها كأية معجبة أخرى، لكن حين تعرف عليها شعر بشيء قوي نحوها تحول الى انجذاب، ثم علاقة حب تكلّلت بالزواج.