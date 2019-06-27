ديبيكا بادوكون تُحرج صحفية وتطلب منها القيام بهذا الأمر.. فماذا حدث؟

متابعة بتجـــــــــرد: استحوذت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون على قلوب متابعيها في كل مكان، حيث أن شخصيتها القوية وموهبتها الفذة في عالم صناعة السينما ضمنت لها مكانة خاصة لدى الجمهور، ولكن حسها الفكاهي الذي لا يظهر دائمًا كان أيضًا محط أنظار الجميع، خاصة بعدما حدث معها مؤخرًا موقفًا طريفًا شغل الرأي العام.

وفي مقطع فيديو متداول، شوهدت صاحبة الـ33 عامًا وهي تغادر مطار مومباي محاطة بعدد من المصورين والصحفيين، وكانت تتجه في طريقها لركوب سيارتها، وبينما كانت تحاول الصعود للسيارة، لم تستطع فعل ذلك بسبب إغلاق الصحفيين للطريق.

وبكل ذكاء، سيطرت ديبيكا على الموقف، حيث أنها أظهرت روح الدعابة مع إحدى الصحفيات، وأشارت إلى باب سيارتها مع ابتسامة على وجهها وقالت لها: “تعالي واركبي معي في السيارة!”، ليضحك الجميع وينال الموقف إعجاب رواد مواقع التواصل مع الثناء على روحها المرحة مع الصحافة.

يشار إلى أن ديبيكا بادوكون عقدت قرانها على النجم رانفير سينغ في شهر نوفمبر الماضي، وسط احتفالية كبيرة في بحيرة كومو الإيطالية.