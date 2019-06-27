هل أصبحت ميغان ماركل مكروهة في بريطانيا؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تلقّت الدوقة ميغان ماركل انتقادات واسعة بعد أن كشفت العديد من التقارير الصحفية عن قيمة مجوهراتها التي تملكها حالياً، والتي تبلغ ضعف ما تملكه دوقة كامبريدج كايت ميدلتون.

وأشارت بعض المصادر الى أنّ ماركل أصبحت مكروهة بشدة حالياً، لدرجة أن زوجها الأمير هاري قد هدد بمقاطعة كل من ينتقدها أو يسيء لها من بين أصدقائه أو أفراد عائلته، خصوصاً بعد الانتقادات التي توجهت نحوها بسبب الكشف عن المبلغ الذي تم انفاقه على منزلها الجديد بعد أن رفضت الإقامة داخل القصر الملكي لكي تربي طفلها آرتشي بعيداً عن القواعد الملكية الصارمة، حيث أنفق الزوجان نحو 3 مليون دولار على التحسينات والتجديدات التي تمت في المنزل.

من جهة ثانية، لفتت العديد من الصحف الأنظار إلى تغير تصميم خاتم زواج دوقة ساسيكس، حيث بدا أنها قد غيرت الماسة الرئيسية به، والتي كان قد أهداها لها الأمير هاري عند إعلان خطوبتهما، حيث وضعت واحدة أكبر كثيراً ولهذا طلبت تعديل تصميم الخاتم لكي يستوعبها، وهو ما أشعل حالة من الجدل.