رسالة قاسية إلى ياسمين صبري.. فما سببها؟ – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: تلقّت الممثلة المصرية ياسمين صبري رسالة قاسية من طفلة مصرية مصابة بمتلازمة داون. وخرجت الطفلة عن صمتها في وجه صبري، بعدما سخرت الأخيرة الأسبوع الماضي من المصابين بهذه المتلازمة عبر تعليق وجّهته لأحد منتقديها على “إنستغرام”، قائلة له “من الواضح أنك تعاني من متلازمة داون”.

وقالت الطفلة في الفيديو المرفق: “تانت ياسمين صبري أنا زعلانة منك أوي عشان انت بتتّريقي علينا (أي ستخرين). كده عيب إسمو عيب”.

وأضافت أن ما فعلته الممثلة يسمّى تنمراً، وقالت: “إحنا مش معاقين ذهنياً، إحنا بنفهم. ده اسمه عيب اللي انت بتعمليه ده. بعد إذنك بطلي تتريقي علينا. خلاص؟”.

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ورغم تعاطف الكثير من المتابعين مع الطفلة إلا أن عدداً كبيراً منهم أشاروا إلى أنه تم إعطاء القضية حجماً أكبر من الذي تستحقه.

ويشار إلى أن الممثلة أعلنت في وقت سابق من خلال حسابها على “تويتر” أن الشخص الذي سخرت منه ليس متابعاً بل هو شقيقها وكتبت: “أنا شخص لا يشغله سوى الحب والهدوء في هذا العالم ونيتي واضحة دائماً ولم أقصد أن اتسبب في أذى لأي شخص”.