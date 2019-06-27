“أوقعلك عقد”.. جديد ماجد المهندس – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم العراقي ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل اسم “أوقعلك عقد” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية من كلمات محمد الواصف، ألحان علي جاسم وتوزيع أحمد المهندس، وأصدرتها “روتانا” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناة الشركة على موقع “يوتيوب”. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “أوقعلك عقد” حققت رواجًا واسعًا فور إطلاقها، حيث تناقلها محبو ماجد المهندس بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي. لمشاهدة فيديو أغنية “أوقعلك عقد”:

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