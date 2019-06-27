رامي عياش عن أزمة ميريام فارس: مصر عاشقة الفن

‎علق المطرب اللبناني رامي عياش على أزمة المطربة ميريام فارس الأخيرة مع مصر، مؤكداً أن مواطنته لم تكن تقصد ما فُهم من كلامها حرفياً.

وكانت ميريام فارس خلال أحد اللقاءات الفنية بررت غيابها عن الغناء في مصر بارتفاع أجرها، وأنها "ثقيلة على مصر"، لتجد نفسها أمام هجوم مواقع التواصل الاجتماعي عليها، لتتراجع عن كلامها وتعلن اعتذارها، مؤكدة أنها لا تقصد الإساءة لمصر بأي شكل.

وأشاد "عياش" بمصر كدولة عاشقة للفن، قائلاً "أضبط نفسي صعوداً وهبوطاً، وتوازناً مادياً ومعنوياً حسب الظروف التي تمر بها مصر".

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وأضاف "أعشق الجمهور المصري وكل الجماهير في كل مكان، وأعتبرهم عائلتي، ولا يجب الابتعاد عنهم".

وأكد "عياش" "ميريام لم تكن تقصد ما فهم حرفياً من كلامها، والعتاب ممكن ولكن بمحبة، لأن الكل معرض للخطأ".

ويُحيي رامي عياش، الخميس، حفل مهرجان "موازين إيقاعات العالم"، الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط بمشاركة أكثر من ١٠٠ فنان من جميع أنحاء العالم، وعلى ٧ منصات مختلفة، خصص كل منها لنوع مختلف من الموسيقى.

ويقام موازين تحت رعاية الملك محمد السادس، وتنظمه جمعية مغرب الثقافات.