ياسمين صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير في ايطاليا

خطفت الممثلة المصرية ياسمين صبري الأنظار في أول ظهورٍ لها على غلاف “ڤوغ”، حيث خضعت لجلسة تصوير في عديد من المواقع الشهيرة بأنحاء العاصمة الإيطالية.

وكشفت ياسمين خلال اللقاء عن جهودها في دعم حقوق النساء في الشرق الأوسط وعملها مع اللاجئين السوريين. وقالت أنا نصيرة للنساء. ولطالما فتنتني المرأة القوية. وحين بدأت الاهتمام بحقوق النساء وتفقّد مخيمات اللاجئين والعمل مع النساء العربيات الغارقات في المحن والمآسي، أدركت أن من واجبي ترك بصمة في هذا المجال.

نذكر ان ياسمين كانت قد اطلقت في رمضان 2019 بمسلسل “حكايتى” كأول عمل من بطولتها المطلقة، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير وغيرهم. تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجىي