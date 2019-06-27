إياد نصّار يروي قصّة "تورطه" بالتمثيل.. وهذه علاقة هند صبري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان الأردني إياد نصار، إن مشواره مع التمثيل بدأ بالتدريج، وإن عائلته في البدايات كانت تريده أن يكمل مسيرة المهندسين فيها، لكن فكرة التمثيل وقتها جاءته بشكل مفاجئ، حيث كان يدرس فن الرسم ثم دخل فريق المسرح من باب التجربة ليس أكثر، فتورط وفوجئ على حد وصفه بأن الموضوع كبير للغاية.

وأضاف نصار خلال حوار إذاعي مع برنامج "ليل داخلي" الذي يقدّمه السّيناريست المصري أحمد مراد، على راديو "إينرجي": "خلال تعلّم التمثيل، وصلتُ إلى مرحلة يأس. شعرت بأنني أفعل شيئًا غريبًا عليّ وأنني لن أنجح على الإطلاق، حيث إن أحد عوامل الاختيار بالنسبة لي هو أنني أضع نفسي مكان الجمهور، كيف سأتلقى هذا المشروع، وبناء الشخصية يبدأ أولاً بتحديد الاحتياجات ثم تتحدد الأهداف في ضوء هذه الاحتياجات وأنا متشكك طوال الوقت، أحاول اكتشاف المدارس الجديدة في التمثيل".

وعن إتقان اللهجة المصرية، قال نصار: "أتقنت اللهجة؛ لأنني حين دخلت مصر، كانت عيني على تجربة هند صبري"، مشيرًا في ذلك أنها أتت من تونس إلى مصر، وقدمت تجارب درامية وسينمائية ناجحة وأصبحت من نجوم الصّف الأول في مصر.

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وتابع نصار: "خدمتني الظروف؛ لأنني لم أبدأ عملي كممثل في مصر ببطولة، وعمومًا الشخصية المصرية مختلفة عن الشامية... ولم أدخل مصر بروح السّائح، حيث كنت أتجول كثيرًا في شوارع مصر حتى أفهم إيقاع الناس فيه".

يذكر أن إياد نصار يشارك في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" على أن يعرض خارج السباق الرمضاني، وتعتمد القصة على بطل وخمس نساء، بطولة: مي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وإدوارد، وآخرون يتم التعاقد معهم الفترة الحالية قبل انطلاق التصوير، والمسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد.