سيرين عبد النور إلى التقديم عبر mbc

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""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن الفنانة سيرين عبد النور ستُطل مجدداً عبر شاشة MBC. لكن هذه المرة في مجال تقديم البرامج وخارج عالم التمثيل. حيث تشير الأخبار بأنها وقعت عقداً مع قناة mbc لتقديم برنامج ترفيهي خاص عبر شاشتها. ويتردد بأنها ستسافر لتصويره لفترة ستمتد لأسابيع ليتم عرضه ضمن الدورة البرماجية الجديدة للخريف المقبل.

وفيما تتكتم النجمة اللبنانية عن تفاصيل العمل، لا بد من التذكير بأنها سبق وخاضت تجربة التقديم عبر قناة "الآن" الاماراتية ببرنامج "بلا حدود" القريب من أعمال "تلفزيون الواقع" والذي ناقشت فيه العديد من القضايات الاجتماعية.



