اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن الفنانة سيرين عبد النور ستُطل مجدداً عبر شاشة MBC. لكن هذه المرة في مجال تقديم البرامج وخارج عالم التمثيل. حيث تشير الأخبار بأنها وقعت عقداً مع قناة mbc لتقديم برنامج ترفيهي خاص عبر شاشتها. ويتردد بأنها ستسافر لتصويره لفترة ستمتد لأسابيع ليتم عرضه ضمن الدورة البرماجية الجديدة للخريف المقبل.
وفيما تتكتم النجمة اللبنانية عن تفاصيل العمل، لا بد من التذكير بأنها سبق وخاضت تجربة التقديم عبر قناة "الآن" الاماراتية ببرنامج "بلا حدود" القريب من أعمال "تلفزيون الواقع" والذي ناقشت فيه العديد من القضايات الاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور إلى التقديم عبر mbc لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.