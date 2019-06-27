نوال الزغبي تُقدِم على تجربة جديدة في عالم الكليبات

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""الخليج 365"" من بيروت: تنفرد الفنانة نوال الزغبي بتجربة جديدة في عالم الكليبات حيث ستصوِّر فيديو كليب واحد لثلاث أغنيات بأسلوبٍ جديد يشكل قصة مترابطة بين كلمات ثلاثة أغاني تُكمل بعضها. أما الأغنيات فهي "صبح و جوا قلبو و كده باي" التي سيتم تصويرها في جورجيا تحت إشراف المخرج شريف ترحيني. علماً أنها تستعد لإصدار الكليب خلال العشرية الأولى من شهر يوليو المقبل.
يُذكر أنها بدأت تتلقى المعايدات من محبيها مع اقتراب عيد ميلادها. حيث نشرت إحدى المعجبات صورتها منذ الطفولة وأرفقتها بتعليقٍ عبّرت فيه عن حبها لها وربطت بين مضمون اسم "نوال" وفكرة العطاء.
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