أمل كلوني إلى عالم الجمال بأحمر شفاه يحمل اسمها

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""الخليج 365"" من بيروت: بعد أن طغت على أخبارها القضايا القانونية التي تتولاها، دخلت "أمل علم الدين كلوني" عالم الجمال بأحمر شفاه يحمل اسمها. حيث أعلنت ماركة Charlotte Tilbury الخاصّة بمستحضرات التجميل عن إطلاق 11 لوناً جديداً يرتبط كل منها بأيقونةٍ عالمية.

وكانت المحامية والحقوقية البريطانية اللبنانية الأصل إحدى الأيقونات التي سيحمل اسمها "أمل"(Amazing Amal) أحمر الشفاه ذات التركيبة الناعمة بلون التوت الزهري. علماً أن هذه المستحضرات تهتم بتبرّج "كلوني" في العديد من المناسبات وكان إحداها إطلالتها في زفاف الأمير هاري وميغان ماركل.