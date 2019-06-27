إيرادات الأربعاء.. "Aladdin" يحافظ على الصدارة و"Yesterday" بالمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأربعاء 26 يونيو، إيراد قُدر بـ455 ألفًا و271 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 223 ألفًا و739 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Men in Black" بطولة Chris Hemsworth، محققًا 97 ألفًا و53 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Child’s Play" بطولة Aubrey Plaza، محققًا 79 ألفًا و425 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 72 ألفًا و895 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "The Hustle" بطولة Anne Hathaway، محققًا 41 ألفًا و611 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Godzilla" بطولة Kyle Chandler، بعد تحقيقه 41 ألفًا و576 جنيهًا.

حصل على المركز الثامن فيلم "Dark Phoenix" بطولة James McAvoy، وقُدرت إيراداته أمس بـ34 ألفًا و369 جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم "The secret life of pets 2" بطولة Kevin Hart، محققًا 20 ألفًا و780 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Yesterday" بطولة Himesh Patel وبلغت إيراداته 6 آلاف و658 جنيهًا.