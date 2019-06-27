كارول سماحة: قلوبنا مع تونس وشعبها الشجاع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرصت الفنانة كارول سماحة على مواساة الشعب التونسي، بعد التفجيرات التي شهدتها العاصمة التونسية "تونس" اليوم الخميس 27 يونيو.

ونشرت كارول عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة لعلم تونس، معلقة "قلوبنا مع تونس ومع شعب تونس الشجاع والطيب حماكم الله".

ووقع تفجيران انتحاريان اليوم، بأحد شوارع العاصمة التونسية، مما أسفر عن وقوع ضحايا.

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