محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على التفجيرات التي شهدتها العاصمة التونسية تونس اليوم.
وعلقت الفنانة أروى جودة، عبر صفحتها الرسمية بتويتر: "يارب إحفظ بلادنا من الإرهاب، الله يرحم جميع شهدائنا ويصبرنا على فراقهم".
ونشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر صفحتها الرسمية بموقعي تويتر وإنستجرام، صورة لعلم بلادها، وعلقت: "تونس أقوى من الإرهاب، ربي يحمي بلادي ويرحم الشهداء".
بينما علق الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر صفحته بتويتر، قائلا: "الإرهاب لا دين له، الله يحمي تونس، والشعب التونسي الشقيق والحبيب".
كما علقت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر تويتر: "مرة جديدة بيضرب الإرهاب بلاد آمنة أهلها بيرفضوا العنف والاستسلام، تونس رح تبقى أجمل وأقوى لأنو شعبها بيعرف إنو الحياة هي اللي بتنتصر بالنهاية".
وعلقت الفنانة التونسية شيما هلالي: "الإرهاب ماعندوش دين، والهدف زعزعة استقرار وأمن البلاد ، وبقدرة الله محمية بلادي الغالية".
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا وأروى والحلاني ولطيفة.. نجوم يعلقون على تفجيرات تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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