إليسا وأروى والحلاني ولطيفة.. نجوم يعلقون على تفجيرات تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على التفجيرات التي شهدتها العاصمة التونسية تونس اليوم.

وعلقت الفنانة أروى جودة، عبر صفحتها الرسمية بتويتر: "يارب إحفظ بلادنا من الإرهاب، الله يرحم جميع شهدائنا ويصبرنا على فراقهم".

ونشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر صفحتها الرسمية بموقعي تويتر وإنستجرام، صورة لعلم بلادها، وعلقت: "تونس أقوى من الإرهاب، ربي يحمي بلادي ويرحم الشهداء".

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بينما علق الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر صفحته بتويتر، قائلا: "الإرهاب لا دين له، الله يحمي تونس، والشعب التونسي الشقيق والحبيب".

كما علقت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر تويتر: "مرة جديدة بيضرب الإرهاب بلاد آمنة أهلها بيرفضوا العنف والاستسلام، تونس رح تبقى أجمل وأقوى لأنو شعبها بيعرف إنو الحياة هي اللي بتنتصر بالنهاية".

وعلقت الفنانة التونسية شيما هلالي: "الإرهاب ماعندوش دين، والهدف زعزعة استقرار وأمن البلاد ، وبقدرة الله محمية بلادي الغالية".