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يوسف الخال يتغزل في زوجته نيكول سابا في عيد ميلادها

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 05:51 مساءً - احتفل النجم اللبناني ” يوسف الخال ” يوم أمس بعيد ميلاد زوجته النجمة اللبنانية ” نيكول سابا ” بأسلوب مميز عبر مواقع التواصل الإجتماعي

حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة جديدة تجمع بينه وبين نيكول .

وجاء تعليق يوسف على الصورة مستعينا بأبيات من الشعر تحمل في معانيها أجمل مشاعر الحب والرومانسية قائلا : ” أضمُّها إلى جوفي نذوبُ كالشفاهِ في القُبلِ كيفَ السبيلُ إلى الرُشدِ و الوقتُ يعشقُ اللاعودة ندورُ خارجَ المَجرّة نسكُبُ الليلَ على النهار حتى يُثْمِلَنا الصحو سأقولُها شعراً هي لي.. أسكُنُها و أعتلي فراغَها ” .

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ليهنئها بعيد ميلادها ويعبر عن حبه الكبير لها بهذه الرسالة والطريقة الخاصة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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