عمر النشوان يعلن اعتزاله العمل الإعلامي ثم يتراجع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الإعلامي السعودي عمر النشوان اعتزاله العمل الإعلامي، كاشفا أن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، داوود الشريان، هو السبب وراء اتخاذه هذا القرار.

النشوان كتب، على حسابه على موقع “تويتر”: “أنا عمر بن علي بن عبدالعزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائيًا.. لعن الله كل من ادعى أنه صديق وهو نعيق. لم أنسق لكي أكون ترندداً أو حدثاً مدفوعاً ولكن هذه الأيام المريرة كفيلة بمعرفة الصديق من الأخ ويؤسفني أنني لم أجد لا صديقاً ولا أخاً”.

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وتابع: “لا عودة لي للإعلام طالما هناك سلفه اسمه داود الشريان ولن أغرد بعد اليوم طالما هو من يقود الإعلام، ما هو عمر بن علي النشوان اللي يتهدد بأهله وبعرضه، اسألوه هذا هو حي يرزق قطع الله رزقه زي ما قطع رزقي”.

النشوان عاد وحذف التغريدة، وتراجع عن قرار الاعتزال، وكشف عن السبب بقوله: “أتراجع عن قرار اعتزالي لعدة اسباب سأتلوها عليكم تباعاً : * سائني جداً كيف استغل الاعلام المعادي لبلادي خبري وسيسه على نحو ما تشتهي اهواءهم .. * لم ولن اكون في يومٍ ما خنجراً مسموماً في خاصرة بلادي حتى وان كان على حساب نفسي”.

وأضاف: “السبب الاخر هو انتم بكرمكم ولطفكم ونبلكم ولاهي غريبة على ابناء وبنات شعبنا العظيم.. الإلتحام وقت الشدائد، صحيح ضاقت الدنيا علي بما رحبت ولكن كبرت بعيني بعد مشاهدتي وقفتكم وإلتحامكم ونصركم للمظلوم.. *امنت بأنه لن يضيع لي حق وانا بين هذا الشعب العظيم ، احبكم والله اني احبكم”.