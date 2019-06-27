- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نُشر مؤخرًا فيديو مسرب لمكالمة حميمية جمعت المنتج المصري محمد السبكي، وفنانة جزائرية، وكشف الفيديو عن وجود علاقة بينهما.
وكشف التسريب أن الفنانة ياسمين نيار، حامل، وتخبر السبكي في ذلك التسجيل الصوتي بحملها وهو الأمر الذي لم يعلق عليه.
وكشفت مصادر مقربة منها أنها تستعد لملاحقة السبكي بقضايا إثبات الزواج، وإجبارها على الإجهاض، قبل أن تغادر مصر وتستقر في سويسرا.
وكانت الفنانة الجزائرية، قد أدعت زواجها من السبكي بنشرها صورة من غرفة نومه في منزله بالقاهرة كما تم تسريب المزيد من الصور الخاصة، ولكن علق بعض النشطاء على الصوت الموجود داخل الفيديو بأنه لا يشبه صوت السبكي الحقيقي.
يذكر أن ياسمين نيار، أثارت أزمة مشابهة مع الملحن المصري عصام كاريكا بشهر إبريل الماضي، بعدما اتهمته بمحاولة التحرش بها والنصب عليها في مبلغ مالي، وأكدت وقتها أنها سعت للتعاون مع كاريكا لتقديم أغنية باللهجة المصرية باسم “الواد الحريف”، وطلب منها 8 آلاف دولار ثمن الأغنية فسددت له 3 آلاف دولار على سبيل العربون، وعندما جاءت إلى مصر فوجئت به يتحرش بها.
ونفى كاريكا كل هذه الاتهامات مؤكدًا بأنها هي التي نصبت عليه في مبلغ خمسة آلاف دولار بعدما انتهى من أغنية “الحريف”.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة جزائرية تتدعي حملها من المنتج محمد السبكي.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.