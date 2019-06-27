عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت في بيروت

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت إلسا هوسك صوراً لها من وسط بيروت عبر صفحتها الرسمية على انستجرام. وقد علّقت إلسا هوسك على الصور التي نشرتها أمس بالقول “بيروت… أتوق لرؤيتكم غداً”. نُشير إلى أن إلسا هوسك حضرت إلى لبنان للمشاركة في حدث Jamaloukicon الذي يمتد من الخميس وحتى السبت.

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