إيمان بيشه تذهل لجنة America’s Got Talent بعد نيلها اللقب عربيًا

متابعة بتجــــــــــرد: تعرّف الجمهور العربي على الطفلة الأردنيّة إيمان بيشه في الموسم الخامس من برنامج Arabs Got Talent وتميّزت بصوتها الأوبرالي فنجحت بنيل اللقب. مرّة جديدة، قرّرت إيمان بيشه خوض التجربة ولكن هذه المرّة في الولايات المُتحدة الأميركيّة، فوقفت أمام لجنة تحكيم America’s Got Talent الّتي تضمّ سايمون كويل وهوارد مايكل وجوليان هيو وغابرييلي يونيون وأذهلت الجمهور من جديد. شاهدوا مرور إيمان بيشه في برنامج America’s Got Talent:

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