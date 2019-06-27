عبد المجيد عبد الله يستعيد ذكريات طفولته بصور نادرة

متابعة بتجــــــــــرد: استعاد الفنان عبد المجيد عبد الله ذكريات طفولته، ونشر صورا قديمة له وهو طفل، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وعلق “عبد الله” على الصورة قائلا: “كنت وقتها مولع بعبد الحليم حافظ، مسرح مدرستنا سلمان الفارسي، أنا كل شيء كنت مذيع مقرئ مغني ممثل، أيام جميلة وأحلام كثيرة”.

وأضاف صورة أخرى، ظهر فيها مع أصدقائه أثناء رحلة مدرسية إلى أحد مصانع المشروبات الغازية، وكتب عليها قائلا: “رحلة مدرسية في المرحلة الابتدائية أحد أصدقاء الطفولة الله يجازيه خير راسلها لي”.

يشار إلى أن آخر أعمال عبد المجيد عبد الله، أغنية “شكرا”، وهي من كلمات العالية، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، وتريات تامر غنيم، عود ياسر بوعلي، إيقاعات إبراهيم حسن، ومكس وماستر جاسم محمد.

وتُعد هذه الأغنية أول عمل غنائي للفنان عبد المجيد عبد الله بعد وعكته الصحية الأخيرة، والتي كانت مجرد التهاب في الأذن الوسطى فقط، وفق ما ذكره صديقه المقرب الموسيقار ممدوح سيف.