إيرينا شايك تتحدّى "محنة انفصالها".. وتفوز بهذا اللقب العالمي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم الأسابيع العصيبة التي عاشتها عارضة الأزياء إيرينا شايك إثر انفصالها عن نجم هوليوود برادلي كوبر، إلا أنها حصلت على لقب أفضل عارضة لأثواب السباحة في العالم.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن"، فإنه بحصول إيرينا على هذا اللقب فقد أطاحت بعارضات الأزياء مثل إميلي راتجكوفسكي، وكانديس سوانبويل اللتين كانتا متصدرتي القائمة لتضع نفسها في المرتبة الأولى.

وتجني إيرينا ما يقرب من 60000 جنيه إسترليني (76104 دولارات)، مقابل كل صورة لها على إنستغرام، وقد ارتدت للكثير من مصممي الأزياء المشهورين مثل لويس فويتون والعلامة التجارية لملابس السباحة هونزا جي.

والآن تتصدر إيرينا البالغة من العمر 33 عامًا قائمة ملكات ملابس السباحة في العالم، فيما حازت أليساندرا أمبروسيو عارضة فيكتوريا سيكريت، البالغة من العمر 38 عامًا، على المركز الثاني، أما إميلي راتاجكوفسكي البالغة من العمر 28 عامًا فحصلت على المركز الثالث في القائمة والتي يبلغ عدد متابعيها على إنستغرام 23.3 مليون شخص.

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أما المركز الرابع، فكان من نصيب آشلي غراهام، عارضة أزياء البدينات، وحصلت عارضة الأزياء الجنوب أفريقية كانديس سوانبويل على المركز الخامس، أما روسي هنتنغتون وايتلي البالغة من العمر 32 عامًا، صاحبة ماركة Marks & Spencer لملابس السباحة والتي يبلغ عدد متابعيها على إنستغرام 9.7 مليون شخص فقد حصلت على المركز السادس.

ويبدو أن إيرينا حوّلت المحنة إلى منحة، واستغلت فترة انفصالها عن برادلي كوبر وحققت نجاحات ساحقة في مهنتها، حيث ظهرت في عرض أزياء بمعرض كارولين رويتفيلد لويسافياروما في فلورنسا في الذكرى الـ 90 له، حيث تألقت بثوب من صنع إرمانو سكيرفينو، وظهرت بجانب عارضات الأزياء بيلا وجيجي حديد.