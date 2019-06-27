كايلي مينوغ تكشف هوية حبيبها.. وتؤكد: عثرتُ معه على الحُب الحقيقي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم سابق علاقاتها وتباين مشاعرها في كثير من محطات حياتها مع عدد من الرجال، إلا أن النجمة كايلي مينوغ، اعترفت أخيرًا بأنها عثرت على "الحب الحقيقي" مع صديقها بول سولومونز.

وكشفت تقارير صحفية عن أن المغنية الشهيرة، البالغة من العمر 51 عامًا، تعيش قصة حب مع بول، الذي يعمل مديرًا إبداعيًا لمجلة GQ، منذ أكثر من عام، وقد أكدت مينوغ أنها تشعر بأنها "محظوظة وممتنة" لكونها دخلت في علاقة بهذا الشكل مع رجل حنون مثل بول.

وصرّحت مينوغ لصحيفة الدايلي ميرور "مَن قال إنه ليس بمقدور المرء أن يصير عاطفيًا ورومانسيًا في وقت لاحق من عمره ؟ لاسيما حين يعثر على حب رائع وحقيقي. وأنا أشعر بأني أكثر من ممتنة ومحظوظة لوجود ذلك الحب في حياتي الآن، فقد وجدت أخيرًا من يعتني بي".

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ورغم كشف مينوغ عن بعض الصور التي تظهر رومانسيتها مع بول، إلا أن النجمة دائمًا ما تحاول قدر المستطاع الإبقاء على كافة تفاصيل علاقتهما طي الكتمان؛ لأنها تحب الخصوصية.