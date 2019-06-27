فائزة عمسيب تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حالتها الصحية.. خضعت لجراحة بالركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة السودانية فائزة عمسيب أن حالتها الصحية بدأت في التحسن عقب خضوعها لجراحة تركيب مفصل للركبة وإزالة الشريحة التي كانت قد وضعها الأطباء منذ فترة، ووجهت التحية للأطباء المشرفين على حالتها.

الفنانة الملقبة بـ"أم الدراما السودانية" قالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "خضعت للجراحة يوم الثلاثاء الماضي عقب وصولي إلى القاهرة مجددا، وأزال الأطباء الشريحة التي ركبتها منذ 3 أشهر، وبحمد الله أشعر حاليا بتحسن الحالة الصحية بعد خضوعي لجراحة لتركيب مفصل الركبة، وأتابع مراحل علاجي في غرفة عادية بالمستشفى".

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"عمسيب" التي كرمت في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قالت: "كالعادة أصبحت مصر الملاذ الآمن لي خلال مرحلة علاجي، حتى أنني أصبحت أتمنى الإقامة بها بعدما غمرتني بالمحبة والرعاية والتكريم، وعودتي إليها أعادتني سنوات للوراء، عندما التقيت المخرج الرائع يوسف شاهين وطلب مني الاستقرار في مصر، وكان ذلك عقب مشاهدته لنسخة فيلم (عرق البلح)، حيث فوجئت به يأتي إلى مكان جلوسي ليقول لي (أنتِ خلاص هنقعدك هنا وبقيتِ معانا ما تسافريش تاني السودان.. أنتِ فنانة عظيمه ولازم تكوني هنا)، ورغم تأكيده على جدية العرض، سافرت".

واختتمت الفنانة ذات الـ84 عاما تصريحها: "علمت خلال تواجدي بالسودان بمرض الأخ الفنان فاروق الفيشاوي، ومن قلبي أدعو له بالعافية، وأقول له بداخلك قوة من المحبة تساعدك بدعم جمهورك ومحبيك على تجاوز محنة المرض، شفاك وعافاك الله".