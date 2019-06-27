أحمد داوود للفيشاوي: "مثلي اللي في الأعلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان أحمد داوود، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صورة تجمعه بالفنان أحمد الفيشاوي.

الصورة من كواليس الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، وعلق داوود: "رجب، مثلي اللي في الأعلى، فيلم ولاد رزق، عودة أسود الأرض، فيلم العيد الكبير".

فيلم "ورد رزق 2" يطرح في موسم عيد الأضحى المبارك، وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، ومن إخراج طارق العريان.