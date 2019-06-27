موازين يقيم مؤتمرًا صحفيًا لـ"نجوى كرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تقيم إدارة مهرجان موازين الغنائي بالمغرب، مؤتمرًا صحفيًا للفنانة اللبنانية نجوى كرم، مساء اليوم، قبل حفلها بمهرجان موازين.

وعلقت "نجوى" عبر حسابها بموقع تويتر: "رح يكون فيه مؤتمر صحفي بالمغرب، مع كل صحفيين العرب، نظرًا لمشاركتنا بالمهرجان بكرة".

وتحيي المطربة اللبنانية حفلًا غنائيًا، ضمن الدورة الثامنة عشر من المهرجان، مساء غد الجمعة الموافق 28 يونيو.