موازين يقيم مؤتمرًا صحفيًا لـ"نجوى كرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تقيم إدارة مهرجان موازين الغنائي بالمغرب، مؤتمرًا صحفيًا للفنانة اللبنانية نجوى كرم، مساء اليوم، قبل حفلها بمهرجان موازين.
وعلقت "نجوى" عبر حسابها بموقع تويتر: "رح يكون فيه مؤتمر صحفي بالمغرب، مع كل صحفيين العرب، نظرًا لمشاركتنا بالمهرجان بكرة".
وتحيي المطربة اللبنانية حفلًا غنائيًا، ضمن الدورة الثامنة عشر من المهرجان، مساء غد الجمعة الموافق 28 يونيو.
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