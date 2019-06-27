نجوم الفن يعلقون على تفجيرات تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على الحادث الإرهابي الذي وقع في قلب العاصمة التونسية منذ ساعات.

ونشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، صورة لعلم بلادها، عبر صفحتها بإنستجرام، وعلقت: "اللهم احفظ بلادي، وشباب بلادي".

بينما علقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "قلبنا دايما مع الشعب التونسي الحبيب بشكل خاص، وبشكل عام مع كل الشعب العربي، يجعل ربنا السلام يفوت بكل بيت وكل قلب عربي".

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كما نشرت الفنانة التونسية هند صبري، صورة لعلم بلادها، وعلقت عبر صفحتها بموقعي تويتر وإنستجرام: "اللهم احفظ بلدي الحبيبة تونس، من كل سوء أو شر".

بينما علقت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، عبر تويتر: "شو بشع الإرهاب، تونس بلد الجمال والكرم وأهلها طيبين، وما بيستاهلوا إلا كل الأمن والأمان والسلام، الله يحميهن".

ووقع تفجيران انتحاريان اليوم، بأحد شوارع العاصمة التونسية، ما أسفر عن وقوع ضحايا.