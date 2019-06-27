أول تعليق من هند صبري بعد وقوع انفجارات بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: بعد وقوع انفجارين بالعاصمة التونسية تونس، نشرت الفنانة هند صبري، عبر صفحتها الرسمية بتويتر، صورة لعلم بلادها. وعلقت: "اللهم احفظ بلدي الحبيبة تونس، من كل شر أو سوء". ووقع تفجيرين انتحاريين اليوم، بأحد شوارع العاصمة التونسية، مما أسفر عن وقوع ضحايا.

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