مؤلف "الشايب" يكشف لمصراوي كواليس فيلم آسر ياسين الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد السيناريست كريم أسامة أن فيلم "الشايب" المقرر أن يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين، تدور أحداثه في قالب يجمع بين الأكشن والكوميديا، موضحا أن الموعد المبدئي لتصويره هو شهر سبتمبر المقبل.

وقال كريم في تصريح خاص لـ"الخليج 365": " انتهيت من كتابة السيناريو والحوار الخاص به بالفعل، وكانت فكرته موجودة لدى المؤلف صلاح الجهيني منذ عامين تقريبًا، وحدثني عنها بعد أن كتب قصتها، وبدأت أشارك معه في الكتابة وكنا من وقت إلى آخر نعيد الصياغة لتطويره وتجويده للأفضل".

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وأضاف: "الفيلم من إنتاج طارق العريان، ولم نستقر بعد على باقي فريق العمل مع بطله الفنان آسر ياسين"

آسر بدأ في مايو الماضي تصوير مشاهده في فيلم "صاحب المقام"، الذي يشارك في بطولته مع يسرا، وأمينة خليل وبيومي فؤاد، ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج أحمد السبكي وإخراج ماندو العدل.