شاهد.. تعليق هند صبري علي حادث انفجار تونس

علقت الفنانة هند صبرى علي حادث انفجار الذي حدث بتونس وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التويندات القصيرة " تويتر " . قائلة: "اللهم احفظ بلدي الحبيبة تونس من كل شر او سوء". يذكر ان النجمة هند صبري تشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" Advertisements وهو بطولة كل من كريم عبد العزيز، نيللي كريم، محمد الشهاوي، أحمد خالد صالح، إياد نصار، تارا عماد، ظافر عابدين، والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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