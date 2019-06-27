عودة أسود الأرض.. صورة جديدة من كواليس "ولاد رزق 2"

نشرت الفنانة نسرين أمين، صورة جديدة من كواليس فيلم "ولاد رزق 2"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت على الصورة قائلة "صباح الفل من كواليس تصوير فيلم ولادرزق2.. عودة أسود الأرض". الفل من كواليس تصوير فيلم ولادرزق2.. عودة أسود الأرض". وظهر في الصورة كل من "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، ريم مصطفى، نسرين أمين". جدير بالذكر أن فيلم "ولاد رزق 2"، تدور أحداثه حول 4 أشقاء يتشاركون بأعمال ضد القانون، ما يجعل منهم هدفا لمطاردة الشرطة، ومن إخراج طارق العريان.

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