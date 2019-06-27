حققت أغنية "تكة" نجاح كبير بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث حصدت 9,599,702، وبذلك تكون اقتربت من 10 ملايين منذطرحها 13 يونيو الجاري.
يشار إلى ان "تكة" من كلمات ضياء عشا، وألحان عمر الخير وتوزيع عمر
جدير بالذكر ان اخر اعمال ناصيف كانت أغنية "أزمة ثقة" والتي طرحت تتر للمسلسل الرمضاني "الهيبة" وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 23 مليون ونصف مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف زيتون يقترب من 10 ملايين مشاهدة بأغنيته الجديدة "تكة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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