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ناصيف زيتون يقترب من 10 ملايين مشاهدة بأغنيته الجديدة "تكة"

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حققت أغنية "تكة" نجاح كبير بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث حصدت 9,599,702، وبذلك تكون اقتربت من 10 ملايين منذ

طرحها 13 يونيو الجاري.

يشار إلى ان "تكة" من كلمات ضياء عشا، وألحان عمر الخير وتوزيع عمر

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صباغ، وإخراج ريشا سركيس.

جدير بالذكر ان اخر اعمال ناصيف كانت أغنية "أزمة ثقة" والتي طرحت تتر للمسلسل الرمضاني "الهيبة"  وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 23 مليون ونصف مشاهدة.

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