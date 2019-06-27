انتهى المطرب والممثل أيمن معروف من تسجيل أغنيته الجديدة بعنوان "عشان بحبك" وهى من كلماته والحانه وتوزيع موسيقى عدى فكرى والهندسة الصوتية ديجيتال ماستر "سام سكاف" ومن المقرر طرح الاغنية بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب بالولايات المتحدة الامريكيةبولاية نيويورك.
يذكر أن الفنان أيمن معروف قد صدر له البوم وفيديو كليب على موقع انغامى بعنوان "على فين" وأيضا قام بغناء والحان اغنية تتر مسلسل مكان فى القصر بطولة غاده عادل إخراج
شاهد الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر ايمن معروف يستعد لتصوير "عشان بحبك" بالولايات المتحده الامريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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