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ايمن معروف يستعد لتصوير "عشان بحبك" بالولايات المتحده الامريكية

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انتهى المطرب والممثل أيمن معروف من تسجيل أغنيته الجديدة بعنوان "عشان بحبك" وهى من كلماته والحانه وتوزيع موسيقى عدى فكرى والهندسة الصوتية ديجيتال ماستر "سام سكاف" ومن المقرر طرح الاغنية بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب بالولايات المتحدة الامريكية

بولاية نيويورك.

يذكر أن الفنان أيمن معروف قد صدر له البوم وفيديو كليب على موقع انغامى بعنوان "على فين" وأيضا قام بغناء والحان اغنية تتر مسلسل مكان فى القصر بطولة غاده عادل إخراج

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عادل أديب وتم تكريمه عنها بأمريكا من المنظمة العربية الامريكية من ناحية أخرى قد شارك ايمن معروف فى التمثيل فى عدة مسلسلات منها مسلسل الكبريت الاحمر شخصية بهاء الرسام وذلك اثناء إخراج خيرى بشارة، ومسلسل عفاريت عدلي علام شخصية ضابط تحقيقات إخراج رامى أمام، ومسلسل الطوفان شخصية خليل المحاسب اخراج خيرى بشارة.

شاهد الفيديو..

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