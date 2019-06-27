شاهد.. أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته "ملك"

نشر الفنان أحمد زاهر صور احتفال عيد ميلاد ابنته الكبرى "ملك"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علق "زاهر" على الصور قائلًا: "كل سنة وإنت طيبة يا ملوكتي، يا أجمل وأطيب وأحن بنوتة في الكون كله،
جدير بالذكر أن ملك أحمد زاهر، شاركت في أعمال فنية عدة، آخرها مسلسل "القاصرات" عام 2013.
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