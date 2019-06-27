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شاهد.. أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته "ملك"

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 نشر الفنان أحمد زاهر صور احتفال عيد ميلاد ابنته الكبرى "ملك"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 علق "زاهر" على الصور قائلًا: "كل سنة وإنت طيبة يا ملوكتي، يا أجمل وأطيب وأحن بنوتة في الكون كله،

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ربنا يسعدك ويحفظك ويخليكي ليا يا عمري، بحبك أوي". 

جدير بالذكر أن ملك أحمد زاهر، شاركت في أعمال فنية عدة، آخرها مسلسل "القاصرات" عام 2013.

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