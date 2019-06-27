طلاق الفنانة التركية إزجي أيوب أوغلو من زوجها النجم كان يلدريم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفصلت الفنانة التركية إزجي أيوب أوغلو عن زوجها، النجم كان يلدريم بشكل رسمي في المحكمة، وهو الخبر الذي هز الوسط الفني التركي.

الطلاق وقع بعد شهر واحد فقط على عيد زواج النجمين الثالث، حيث احتفلت إزجي بزفافها على النجم التركي كان يلدريم مايو 2016، وذلك بعد قصة حب قوية جمعتهما خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «اسمه سعادة»، حيث كان انفصالهما بمثابة صدمة قوية لمحبيهما، خاصة مع عدم انتشار أي أخبار حول وجود خلافات بينهما من قبل.

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يُذكر أن إزجي بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء، كما أنها فازت بلقب «الوصيفة الثانية» لملكة جمال تركيا عام 2003، وظهرت على الشاشة كموديل في كثير من الكليبات الغنائية، ثم احترفت التمثيل، وشاركت في أكثر من عمل أبرزهم؛ «من أجلك»، «الشوارع الخلفية»، «قلبي اختارك»، إلا أنها حققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها في بطولة مسلسل «حريم السلطان»، حيث جسدت فيه شخصية «السلطانة أيبيكا».

من ناحية أخرى، يُعرض للنجم كان يلدريم حالياً مسلسل «الحلقة» الذي يشارك في بطولته أمام النجمين هاندة إرتشل، وسيركان تشاي أوغلو.