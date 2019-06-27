ليدي جاجا تتألق بحفل فني ضخم في لاس فيجاس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

عادت النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا، لحفلاتها الغنائية بعد فترة الراحة الطويلة التي حصلت عليها بعد فترة الترويج لفيلمها الجديد a star was born، واستمرت لأكثر من 6 أشهر.

النجمة العالمية ظهرت على أحد أشهر مسارح مدينة لاس فيجاس في حفلها الغنائي الذي اقتصر به الحضور على المشاهير والشخصيات الهامة فقط واستمر لمدة 4 ساعات.

كما ظهرت جاجا على خشبة المسرح بأكثر من 3 إطلالات مختلفة، لكل أغنية من الأغاني الجديدة التي طرحتها مؤخرا في ألبومها الجديد.

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وكانت النجمة والمطربة لأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، قد تعرضت إلى موقف محرج أثناء تقديمها عرضًا في فندق “بارك إم جي إم” الفاخر في مدينة لاس فيجاس.

وبحسب ما نشرته جريدة الديلي ميل البريطانية، ظهرت النجمة العالمية ليدي جاجا، في فيديو جديد تظهر فيه وهي تنزلق على منصة معدنية، قبل أن يوشك الأمر على الخروج على السيطرة، حيث بدأت “جاجا” في السقوط وكادت أن ترتطم بالأرض، لولا إنقاذ راقصيها الموقف.

النجمة العالمية البالغة من العمر 33 عاما، استطاعت النزول في أمان واستكملت عرضها بشكل طبيعي وكأن شيئًا لم يكن، حيث أمتعت جمهورها بأغنية “Judas” من ألبومها “Born This Way”، وكانت ترتدي زيًا “ميتاليك” باللون الذهبي ذا قطع فضية، كما كان شعرها أشقر وذا خصلات زرقاء.