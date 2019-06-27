هيفاء وهبي تهنئ منتخب مصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت النجم اللبنانية هيفاء وهبي، منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل لاشيء مساء الأربعاء، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

هيفاء كانت قد توقعت تألق النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة وتسجيله ثلاثية في مرمى الكونغو الديمقراطية.

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النجمة اللبنانية كانت قد تساءلت في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن من سيفوز في مباراة مصر والكونغو.. وكتبت قائلة: “محمد صلاح سيسجل هاتريك ويفرحنا كعادته.. صلاح سيفرحنا كعادته”.

بعد المباراة التي انتهت بفوز مصر 2 / صفر، سلجهما أحمد المحمدي ومحمود حسن “تريزيجيه”، كتبت هيفاء: “مبروك للمنتخب المصري التأهل لدور الـ ١٦ في بطولة أمم أفريقيا.. بالتوفيق في القادم.. كنت واثقة إن محمد صلاح هيسجل ويفرّح مصر والعرب كعادته... مبروك صلاح وتريزيجيه على الأداء العالمي.. طارق حامد ومحمودعلاء والمحمدي لعبكم كان كتير حلو.. هنيئاً لكل الأبطال اللي شرفوا مصر الليلة”.

يشار إلى ان منتخب مصر بعد الفوز على الكونغو يكون قد احتل صدارة المجموعة الأولى بـ 6 نقاط من فوزين.