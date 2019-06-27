ياسمين صبري تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية ياسمين صبري، لجلسة تصوير جديدة على الدراجة الهوائية، وذلك لصالح إحدى المجلات الهوائية ونشرت صور الجلسة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وتألقت ياسمين صبري خلال الجلسة بإطلالة بسيطة خطفت بها عيون محبيها، وحصدت الجلسة على العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها.

يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري، كان مسلسل “حكايتي”، الذي عرض في السباق الرمضاني وحقق نسبة نجاح كبيرة، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير.

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وكانت ياسمين صبري، قد خضعت مؤخرًا لعملية جراحية في قدمها داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة وغادرتها بعد ساعات قليلة من الجراحة.

كما تعرضت للعديد من الانتقادات وذلك بسبب صورة نشرتها من داخل الجيم وخلال ممارستها لرياضة اليوجا وظهرت خلالها وهي تقف على رأسها، وبسبب تعليق لأحد متابعيها الذي اتضح انه شقيقها بعدها اتهمها البعض بالعنصرية.

واعتذرت ياسمين أكثر من مرة لمتابعيها كان أخرها تغريدتها التي قالت فيها: “أحب وأقدر أخواتي وأصحابي من أصحاب متلازمة الحب واعتذر عن أي خطأ غير مقصود لم أتعمده وأقدم احترامي بإنجازاتهم وقدراتهم لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير”.