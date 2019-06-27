تجديد كوخ الأمير هاري بـ 3 ملايين دولار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن قصر بكنجهام أنه تم تجديد البيت الجديد للأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وزوجته ميجان ماركل، بتكلفة بلغت 2.4 مليون جنيه استرليني ما يعادل (ثلاثة ملايين دولار).

ووفقا لـ”رويترز” فإن غطى تكلفة تحويل “كوخ فروجمور” إلى مسكن واحد، بينما تحمل دوق ودوقة ساسكس نفقات التجهيزات والمفروشات.

مايكل ستيفنس، أمين المحفظة الملكية قال في تصريحات له: لم يخضع العقار للعمل لبضع سنوات وجرى تخصيصه بالفعل للتجديد بموجب المسئولية عن الحفاظ على حالة مباني القصور الملكية المشغولة.. وجرى استبدال البنية التحتية القديمة لضمان مستقبل طويل الأجل للعقار.

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”كوخ فروجمور” الذي يعود للقرن التاسع عشر في فناء مبنى قلعة وندسور، اصبح مقر الإقامة الرسمي للأمير هاري وزوجته ميجان عندما انتقلا إليه قبل ميلاد طفلهما الأول آرتشي في مايو.

وجرى تحويل المبني من قبل إلى خمسة مساكن منفصلة وقرر مسئولون ملكيون تجديده قبل الموافقة على أنه سيصبح مقر إقامة هاري وميجان.

وقال مصدر إن الملكة كانت مشاركة في القرار للسماح للزوجين باستخدام الكوخ، وظلت على إطلاع بتقدم العمل في المشروع خلال مراحله.