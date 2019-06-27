منتجة مصرية تتهم أحمد سلامة بالاعتداء على نجلها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

واجه الفنان المصري أحمد سلامة، موقفًا صعبًا وذلك بعد قيام منتجة مصرية بتقديم شكوى ضده اتهمته فيها بالاعتداء على نجلها الشاب، وأبناء شقيقتها.

المنتجة تدعى إيمان خليل، قدمت ثلاث محاضر ضد الفنان أحمد سلامة بقسم الشرطة، وذلك على أثر مشاجرة نشبت بين زوجته وبين ابن المنتجة الذي لم يتجاوز عمره الـ17 عامًا.

الفنان أحمد سلامة، شعر بالصدمة ولم يتوقع أن يصل الأمر لقسم الشرطة، ولكن نجح بعض الأصدقاء المشتركين بينه وبين هذه المنتجة في إنهاء الأزمة والصلح بينهما وتقدم أحمد سلامة بالاعتذار.

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وقررت إيمان خليل التنازل عن كافة هذه المحاضر، موضحة أن المشكلة انتهت.

من ناحية أخرى يواصل أحمد سلامة، تصوير مشاهده بمسلسل «كتف قانوني»، والذي تقوم ببطولته ابنته سارة سلامة، وكان من المفترض أن يعرض هذا العمل خلال شهر رمضان ولكنه خرج في اللحظات الأخيرة لأسباب تسويقية.

من ناحية أخرى تم تكريم الفنان أحمد سلامة، وعدد من النجوم قبل فترة من أكاديمية “ترو” خلال المؤتمر الاول للتخطيط الاستراتيجي، والذي أقيم بفندق “نوفتيل المطار”، وذالك لمساهمتهم فى النهوض بالمجتمع كلا فى مجاله.