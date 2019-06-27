حفل محمد عساف وسعد الصغير في مهرجان موازين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تشارك الفنان الفلسطيني محمد عساف والفنان المصري سعد الصغر في إحياء حفل غنائي كبير على مسرح “النهضة” ضمن فعاليات مهرجان موازين.

وقد بدأ الحفل بفقرة الفنان سعد الصغير، الذي تفاعل معه الجمهور بالغناء والرقص على نغمات أغانيه، التي أضفت طابع البهجة على الأجواء بالمسرح.

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وأنهى سعد فقرته بتقديم نجم أراب أيدول الفنان الفلسطيني محمد عساف، والذي قدم الكثير من أجمل الأغاني ما بين الأغاني الجبلية والحديثة، والتي أشعلت حماس الجمهور.

ويعد هذا الحفل هو الأول للفنان سعد الصغير بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، بتأيد حبس الفنان المصري سعد الصغير، سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320,197 جنيه للضرائب.

يُذكر أن الفنان الفلسطيني محمد عساف احتفل مؤخراً بإطلاق أغنية جديدة بعنوان «بصراحة»، والتي كسرت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد 24 ساعة فقط على طرحها، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.