كارمن سليمان في الاستاد لأول مرة بأمر زوجها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
لأول مرة في حياتها، تواجدت الفنانة المصرية كارمن سليمان برفقة زوجها الملحن مصطفى جاد في الاستاد لتشجيع المنتخب المصري في مواجهته مع الكونغو في ثاني مبارياته بكأس الأمم الأفريقية.
كارمن شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة لها بالفانلة الحمراء مع زوجها، وكتبت معلقة: «أول مرة في الاستاد مع زوجي مين فيكم عمره ما حضر ماتش في الملعب زيي ومين هيشوف ماتش مصر النهاردة».
وكانت الفنانة الشابة احتفلت بعيد ميلاد زوجها عبر حسابها الخاص ووجهت له رسالة رومانسية قالت فيها: « كل سنة و انت طيب و حبيبي.. شكراً إنك في حياتي و إنك بتعمل كل حاجة عشان تخليني مبسوطة».
فرد زوجها قائلا في رسالة تماثلها رومانسية: «وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يعشق».
يٌذكر أن الفنانة المصرية كارمن سليمان تزوجت من مصطفى جاد في شهر إبريل عام 2017، وذلك بعد قصة حب بينهما، وأنجبت منه ابنهما الأول زين، في يناير الماضي.
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