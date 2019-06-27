منى زكي تستعيد ذكريات «سهر الليالي» وهذا ما قالته عن حنان ترك.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

استعادت الفنانة المصرية منى زكي ذكرياتها مع فيلم «سهر الليالي» بمناسبة مرور 16 عاما على عرضه.

منى زكي نشرت صورة لأبطال العمل، وذلك من خلال حسابها عبر «تويتر»، وكتبت معلقة: «زي النهاردة من 16 سنة كان العرض الأول لفيلم سهر الليالي قولنا ذكرياتك عن الفيلم وكان عندك كام سنة».

واحدة من جمهور منى قالت إنها كانت تجد صعوبة في التفرقة بينها وبين الفنانة حنان ترك، فردت عليها منى في تعليق: «أكيد أنا وحنان لخبطناكي جامد في الفيلم دا»، في إشارة منها إلى أن الأغلبية كانوا لا يفرقون بينهما.

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الفنانة المصرية تغيبت عن الموسم الرمضاني للعامين الماضيين، وكان آخر أعمالها مسلسل «أفراح القبة»، مع رانيا يوسف وعدد من النجوم.

فيلم “سهر الليالي” من إنتاج عام 2003، بطولة جماعية لكل من حنان ترك، منى زكي، جيهان فاضل، علا غانم، شريف منير، أحمد حلمي، خالد أبو النجا، وفتحي عبد الوهاب، الفيلم من تأليف تامر حبيب ومن إخراج هاني خليفة.

الفيلم حقق نقلة في السينما المصرية في هذا التوقيت وحصد نجاحا كبيرا رغم أن البعض انتقد جرأته أيضا.