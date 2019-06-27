حكم قضائي ضد محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بتأييد الحكم الصادر ضد الفنان محمد رمضان، بتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلغاء الحكم بحبسه 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وذلك في اتهامه بالسب والتشهير بمحمد عبدالمتعال مدير عام قنوات “إم بي سي”.

كان أشرف عبدالعزيز، المحامي عن محمد عبدالمتعال أقام دعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان ببث فيديو على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته كل المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية وقام فيه بسب محمد عبدالمتعال.

Advertisements

وأوضح أشرف عبدالعزيز أنه طالب بُمعاقبة الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف وفقا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306, و307، و308.

وقضت محكمة جنح الدقي سابقا بحبس الفنان 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه غيابيا، وتقدم معارضا علي الحكم وتم تعديل عقوبة الحبس لتصبح 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه المبلغ نفسه.

من ناحية أخرى يعرض لمحمد رمضان، في شهر يوليو المقبل الجزء الثاني من فيلم “الكنز”، ويشاركه البطولة فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمد سعد، روبي، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، سوسن بدر، أمينة خليل، عبدالعزيز مخيون، محي إسماعيل، هاني عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن”، ويظهر في الثانى عدد من الفنانين أبرزهم أحمد صيام ونهى عابدين وأحمد مالك سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.