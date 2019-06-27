هيدي كرم والنجوم يدافعون عن عمرو وردة بعد واقعة التحرش

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

دافع عدد من النجوم عن عمرو وردة، لاعب المنتخب المصري، بعد قرار استبعاده من مباريات المنتخب، بعد واقعة التحرش.

الفنانة هيدي كرم، قالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «عمرو وردة بيلعب بقاله فتره طويلة في اليونان يعني أوروبا يعني بنات على قفه مين يشيل و مافيش مشاكل في الصحوبية وحاجات تانية كتير لأن ثقافتهم بتسمح لهم بكده تفتكرو أنه هايستنا يجي مصر علشان يعاكس؟».

وأضافت: «و بعدين كلمة تحرش دي كلمة كبيرة أوي لما نستخدمها نستخدمها في مكانها لازم تكون بالإكراه وبدون إرادة الطرف الأخر وده ما حصلش طبعاً».

وتابعت: «رأي الشخصي أن عمرو اتظلم ظلم كبير واللي حصل فيه كان شر كبير مقصود! وأي شاب في الدنيا مكانه كان ممكن يعمل كده وكل الشباب عارفين كده.. غلط أيوه طبعًا غلط لكن غلطه الأكبر أنه ما قدرش قيمته وأهميته كلعيب مهم وأتصرف كشاب عادي وكلنا بنغلط .. أنا بدعم عمرو وردة وبقوله اللي جاي أحلى».

كما دافعت عنه الفنانة المصرية مي كساب، عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، قائلة: «متضامنة معاه جدًا، وضد قرار المنتخب، غلط غلطة شخصية هو أكيد اتعلم منها كتير إنه ما ينزلش من نفسه ويتصرف بمراهقة مرة تانية، ويحافظ على اسمه ومكانته».

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وأضافت: «لكن العقاب كبير مش على أد الفعل عقاب أوفر جدا مش فاهمه لصالح مين بالظبط، وعشان حضرتك ترضي مين بالظبط ارحموا ترحموا عمرو وردة».

كما استنكر الفنان رامي جمال التعليقات المنتشرة حول أزمة عمرو وردة، وقال عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “نفس الناس اللي كانت بتعلق علي عمرو وردة بالسلب لحد ما تم استبعاده ودلوقتي بيتكلمو إن لازم نستر علي بعض ومين معندوش غلطات والحبة دول”.

وأضاف: “انتو مين في الاتنين فعلا إحنا كل حاجه وعكسها لازم مهدئ قوي علشان اقدر أعيش في الجو المريب ده يا رب موضوع السوشيال ميديا بقي حاجة مرعبة فعلا”.

وتابع في تعليق على أحد متابعيه: “أنا رأيي يسحبو منا التليفونات ويدولنا نوكيا القديم أبو زراير نضرب بيه بعض أخرنا والله كانت أحلي أيام بجد نفسي ترجع”.

يذكر أن المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني، قرر استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك للحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.