بعد فضيحة الفيديو.. شاهد صور الفتاة المكسيكية التي أطاحت بعمرو وردة من منتخب مصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسببت فتاة مكسيكية تدعى “جيوفانا فال”، في استبعاد اللاعب عمرو وردة من صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم، أثناء مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقفية التي تقام حاليا في مصر.

جيوفانا كانت قد نشرت فيديو مخل للاعب عمرو وردة تسبب في استبعاده من المنتخب، ووجهت رسالة إلى مواطنها خافيير أجيري المدير الفني “للفراعنة” حيث قالت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “خافيير أجيري شكراً؛ لأنك لم تخذلني”.

جيوفانا فال أضافت عبر «تويتر»: «لا أفهم الأشخاص الذين يقولون إنني دمرت حياة عمرو وردة، عذرا، لكنني لا أتحرش جنسيا بالعديد من النساء».

الاتحاد المصري لكرة القدم، كان قد قرر استبعاد وردة من المنتخب ظهر الأربعاء وقبل ساعات من مباراة مواجهة الكونغو، بعدما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصل إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، ما استدعى رفع الأمر من إيهاب لهيطة مدير المنتخب إلى هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

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ووفقا لوسائل إعلام مصرية فإن أبوريدة استطلع رأي الجهاز الفني ومدير المنتخب ثم اتخذ قراره باستبعاد اللاعب من القائمة، انتظارا لإجراء التحقيقات مع اللاعب واتخاذ عقوبة رادعة ضده.

الفتاة المكسيكية بعدما نشرت الفيديو الفاضح للاعب عمرو وردة عبر تويتر، نشرت أيضا مجموعة من صور لمحادثات بينها وبين اللاعب عبر تطبيق “واتس اب”.. مشيرة إلى أنها أقامت علاقة جنسية بينها وبين عمرو وردة في وقت سابق.

وسرعان ما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وذلك قبل ساعات من مواجهة مصر والكونغو باستاد القاهرة ضمن فاعليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة 2 / صفر سجلهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

فضيحة الفيديو الفاضح وصور “واتس آب” لم تكن الأاولى لعمرو وردة، ولكنها جاءت بعدما ادعت عارضة أزياء مصرية تدعى ميرهان وقيم في دبي، أن عمرو وردة تحرش بها هو و3 لاعبين آخرين بصفوف المنتخب.