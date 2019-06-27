محمد صلاح يتضامن مع عمرو وردة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، على أزمة زميله اللاعب عمرو وردة، الذي اتهمته فتاة مكسيكية بالتحرش بها ونشرت مقطع فيديو فاضح له.

محمد صلاح قال في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام..لا، تعني لا”.

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نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أضاف في تغريدة أخرى: هذه الأمور مقدسة، ويجب أن تبقى كذلك، أعتقد أيضا أن العديد ممن يرتكبون الأخطاء قادرون على التحسن نحو الأفضل، ولا يجب أن يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، وهذه هي الطريقة الأسهل.. علينا أن نؤمن بالفرص الثانية.. نحتاج إلى الإرشاد والتثقيف، النبذ ليس هو الحل.

كانت عارضة الأزياء المكسيكية، جيوفانا فال، قد نشرت على “تويتر” فيديو فاضحا للاعب منتخب مصر عمرو وردة، ومحادثات “واتس آب” مادتها خلوة جنسية بينهما، مما أثار جدلا واسعا.

وأدى ذلك الاتحاد المصري لكرة القدم إلى استبعاد عمرو وردة لاعب “أتروميتوس اليوناني” البالغ من العمر 25 عاما، من المنتخب بسبب سوء سلوكه وضلوعه في حوادث لا أخلاقية.