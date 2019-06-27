سمر يسري تتألق بإطلالتين مختلفتين في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الإعلامية المصرية سمر يسري لجلسة تصوير حديثة تألقت فيها بإطلالتين مختلفتين بعدسة المصور الفوتوغرافي شريف قمر.

الإعلامية المصرية تألقت في أول إطلالة بجامبسوت أبيض أنيق فضفاض، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج ترابي هادئ أبرز جمالها، وانتعلت حذاء أنيق له كعب عالي.

أما الإطلالة الثانية فكانت باللون الأحمر وأكمام فضفاضة تجمع الكثير من الألوان، ورفعت سمر شعرها في تسريحة مميزة، وتزينت بمكياج هادئ، وإكسسوارات أنيقة.

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الإعلامية المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي حازت على إعجابهم بشدة.

يذكر أن الإعلامية المصرية سمر يسري تقدم حاليا برنامج “حفلة 11” على شبكة قنوات ON E، والذي ينتمي لنوعية البرامج الترفيهية ويُذاع على مدار يومين في الاسبوع.

ويعتمد “فورمات” البرنامج على استضافة نجم رئيسي على مدار الحلقتين بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات المتنوعة خلال السهرة التي تنطلق في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.