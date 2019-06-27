"قهوة بورصة مصر" في عرض خاص بالإمارات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقيم العرض الخاص لفيلم "قهورة بورصة مصر" بإحدى دور العرض الإماراتية، مساء الأربعاء، بحضور المنتج السعودي عاطف سندي، المشرف العام على الفيلم، ومجموعة من الشخصيات العامة السعودية والإماراتية.
وقال منتج الفيلم عاطف سندي: "كلمة بورصة ترتبط بفكرة الأوراق المالية، لكن منذ أوائل التسعينات والمعروف عن البورصة أنها القهوة المصرية"، مؤكدا أن القهوة دائماً ما تجمع في أركانها حكايات وقصص منها ما هو درامي، وكوميدي، وغيرها، مضيفا: "حاول السيناريست والمخرج إبراز كل قصة على حدة، ليخرج المشاهد بعبرة وموعظة".
تدور قصة الفيلم حول القهوة المصرية القديمة، وما تحمله من ذكريات، وجمعها بين الغني والفقير، والأديب وغير المتعلم، والكبير والصغير، وغيرها من الأشياء المرتبطة اربتباطاً وثيقاً بالشعب المصري.
العمل تأليف الفنان علاء مرسي، وسيناريست غادة حنفي، ويجمع مجموعة من الفنانيين العرب على رأسهم: علاء مرسي، حسن حسني، لطفي لبيب، صلاح عبدالله، محمد لطفي، مصطفى قمر، رانيا محمود ياسين، إيناس النجار، نجوى فؤاد، ريكو، مدحت تيخا وغيرهم من الأسماء اللامعة، إضافة إلى دعم العمل للمواهب الصاعدة سواء من مصر أو دول عربية أخرى، إخراج أحمد نور.
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